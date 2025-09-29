Elazığspor'dan Hakem Coşkunses'e Sert Eleştiri

Haberler

Elazığspor Kulübü, Batman Petrolspor maçında hakem Reşat Onur Coşkunses'in kararlarının maçı etkilediğini belirtti ve yaşanan haksızlıkları kınadı.

Elazığspor Kulübü, Batman Petrolspor maçının hakemi Reşat Onur Coşkunses'in verdiği kararlarla maçın gidişatını değiştirdiğini açıkladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. haftasında Elazığspor, konuk ettiği Batman Petrolspor'a 2-1 yenilerek haftayı puansız kapattı. Zirve adına kritik öneme sahip müsabakada hakem Reşat Onur Coşkunses'in verdiği kararlar ev sahibi takım tarafından eleştirildi. Kulüpten konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Bugünkü karşılaşmanın ardından Batman Petrolspor Kulüp Başkanı Hakan Toy, soyunma odamızı ziyaret ederek oyuncularımızı mücadelelerinden ötürü tebrik etmiş ve önümüzdeki maçlarımız için başarı dileklerinde bulunmuştur. Bu anlamlı jest üzerine Kulüp Başkanımız Ahmet Fethi Yılmaz da Batman Petrolspor soyunma odasını ziyaret ederek futbolculara tebriklerini iletmiş ve gelecek karşılaşmalarında başarı temennilerinde bulunmuştur. Dostane bir ortamda geçen karşılaşmaya rağmen, hakem Reşat Onur Coşkunses'in verdiği skandal ve taraflı kararlar, maçın gidişatını tamamen değiştirmiştir. Sözde üst klasman hakemi, tüm takdir haklarını misafir takım lehine kullanmış, saha içinde futbolcularımızın emeğini hiçe saymış ve oyunun adil seyrini ortadan kaldırmıştır. Hatta verdiği uzatma dakikasını bile tamamlamadan maçı bitirerek skandal bir uygulamaya imza atmıştır. Bu kararlar, iki kulüp arasındaki dostane havayı da gölgelemeye çalışmıştır. Bugün sahada yaşanan haksızlık, sadece Elazığspor camiası tarafından değil, rakip kulüp ve tarafsız futbolseverler tarafından da açıkça görülmüş ve anlaşılmıştır. Herkesin gözü önünde alın terimiz çalınmış, emeğimiz gasp edilmiştir. Kulübümüzün resmi hesaplarından, karşılaşmanın bütün tartışmalı pozisyonları ince ayrıntılarıyla paylaşılmıştır. Bu süreci ve yaşanan haksızlıkları Türk futbolunun ve kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
