Elazığspor'dan Bahis Soruşturması Açıklaması

Bahis Soruşturması kapsamında 5 futbolcusu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Elazığspor, yazılı bir açıklama yaptı.

Bahis Soruşturması kapsamında Elazığspor'dan Alperen Aydın, Furkan Köse, Beykan Şimşek, Alpay Koldaş ve Efe Baran Üzüm, PFDK'ya sevk edildi. Gelişmenin ardından Elazığspor Kulübü bir açıklama yayımladı ve sürecin yakından takip edildiğini bildirildi.

Elazığspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından profesyonel liglere yönelik yürütülen bahis soruşturması kapsamında 5 futbolcumuzun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğine ilişkin bilgi kulübümüze ulaşmıştır. Seza Çimento Elazığspor olarak, Federasyon tarafından tarafımıza iletilen resmi yazışmalar dikkatle incelenmekte, sürecin tüm aşamaları titizlikle takip edilmektedir. Kulübümüz açısından en önemli öncelik, camiamızın ve futbolcularımızın itibarını korumak, sürecin adil ve objektif biçimde sonuçlanmasını beklemektir. Adalet ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde yürütüleceğine inandığımız bu süreçte, kamuoyunun sağduyulu yaklaşım göstereceğine güvenimiz tamdır. Taraftarlarımızdan beklentimiz ise, resmi kararlar açıklanmadan herhangi bir yargıya varılmaması ve sürecin tamamlanmasının sabırla beklenmesidir. Gelişmeler, kulübümüz tarafından yakından izlenmekte olup, resmi bilgilendirmeler şeffaf biçimde kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir" denildi. - ELAZIĞ