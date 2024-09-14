Elazığspor'dan 14 Yeni Transfer!

TFF 2. Lig ekiplerinden Elazığspor bu transfer döneminde kadrosuna 14 futbolcuyu dahil eti.

Çimentaş Elazığspor yaz transfer dönemini hareketli geçirdi. Geçen sezon şampiyon olan kadrodan birçok oyuncuyla yollarını ayıran bordo-beyazlılar, 14 takviye yaptı. Elazığspor'un transfer ettiği futbolcular şöyle:

"Ali Keten (Stoper), Alpay Koldaş (Stoper), Burak Aydın (Orta Saha), Kerim Frei (Sağ kanat), Ercan Coşkun (Stoper-Sağ Bek), Efe Tatlı (Orta Saha), Kerem Şenyüz (Ön Libero), Melih İnan (Sağ kanat), İsmet Yumakoğulları (Kaleci), Mücahit Çıra (Kaleci), Muhammet Arslantaş (Forvet), Umut Uzun (Sağ Bek), Yusuf Mert Tunç (Sol Kanat), Cihan Canpolat (Ön Libero)." - ELAZIĞ