Elazığspor'da yenilmezlik serisiyle yüzler gülüyor

3Gen Holding Elazığspor'da, yakalanan yenilmezlik serisi ile yüzler gülüyor.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezona kötü başlayan, yaşanan teknik direktör değişikliği sonrası adeta mevsim değişen Elazığspor'da yüzler gülüyor. Teknik Direktör Bülent Yenihayat öncülüğünde 5 maça çıkan ve 5 haftayı 11 puanla geçerek yükselişe geçen Bordo-Beyazlılar, şampiyonluk şarkıları söylemeye başlarken, takımın uyumu da göz dolduruyor.

Puanını 14 yaparak grubunda 8. sıraya yükselen ve lider Turgutluspor ile arasında 9 puanlık fark olan Bordo-Beyazlı ekip, 12. haftada cumartesi günü Kemerkent Bulvarspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. - ELAZIĞ