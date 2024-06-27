Elazığspor'da TFF 3. Ligde şampiyon olan kadrodan ayrılıklar sürüyor.

TFF 3. Ligde şampiyon olarak 2. Lige yükselen Elazığspor'da ayrılıklar devam ediyor. Bahattin Köse, Yağızcan Erdem ve Çağrı Yağız Yasak'ın ardından stoper Metin Peker de camiaya veda etti. Metin, "Bordo-beyaz formayı çayda çıralı armayı bir sezon boyunca giymekten gurur duyuyorum. Saha içinde her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya saha dışında ise bu armayı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım. Çünkü verdiğiniz emeğin, gösterdiğiniz sevginin karşılığı bu olmalıydı. Sizleri tanıdığım, sizlerle bu başarıyı yakaladığım için çok mutluyum ama bazen ayrılıklar da sevdaya dahil. Her zaman kalbimin en özel yerinde olacaksınız ve asla unutulmayacaksınız. Son olarak beraber mücadele ettiğim takım hocalarıma, arkadaşlarıma, kahrımızı çeken personelimize, yanımızda olan yöneticilerimize, başkanlarıma ve geldiğim ilk günden itibaren sevgilerini güvenlerini hissettiğim taraftarımıza çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun Gakgolar" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ