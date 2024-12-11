Üye Girişi
Haberler
Muhalifler, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Deyrizor'u tamamen ele geçirdi

Esad'ın giderayak kurduğu kirli plan da çöktü

 Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş

Uçağa binerken hazırladığı listeyi İsrail'e vermiş

 Rusya'dan 'Esad güvende' açıklaması

Rusya'ya kaçan Esad'dan yeni haber
Beyaz Saray: 2012'de Suriye'de kaçırılan Austin Tice'ın bulunması için Türklerle çalışıyoruz

"Onu kurtarabilmek için Türklerle birlikte çalışıyoruz"

Elazığspor'da Teknik Heyette İstifa ve Görevden Alma Süreci

Elazığspor'da Teknik Heyette İstifa ve Görevden Alma Süreci
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığspor'da yardımcı antrenörler Mustafa Tura, Erdal Albayrak ve analizatör Ümit Barış Ant görevlerinden istifa ettiklerini açıklarken, kulüp yönetimi teknik direktör Bülent Yenihayat'ın kararı doğrultusunda bu isimlerin görevden alındığını duyurdu.

Elazığspor'da dün teknik heyette yaşanan hareketlilik üzerine bordo-beyazlı kulüp bir açıklama yaptı.

Elazığspor'da dün teknik heyette hareketli saatler yaşandı. Takımın yardımcı antrenörü Mustafa Tura, kaleci antrenörü Erdal Albayrak ve analizatör Ümit Barış Ant görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. Akşam saatlerinde ise Elazığspor Kulübü bir açıklama yaparak, teknik direktör Bülent Yenihayat'ın kararı doğrultusunda, teknik ekipte yer alan yardımcı antrenörler Mustafa Tura, Erdal Albayrak ve Ümit Barış Ant ile yolların ayrıldığı duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, söz konusu isimlerin görevden alındığı belirtilirken, istifa gibi bir durumun söz konusu olmadığı ifade edildi.

Kulüp yönetimi açıklamasında, "Elazığspor'un çıkarları her şeyin üzerindedir ve kulübümüzün düzenini bozmaya yönelik hiçbir duruma izin verilmeyeceğini bir kez daha vurgularız. Elazığspor'un hedeflerine emin adımlarla ilerlemesi en büyük önceliğimizdir" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Bakan Fidan'dan DEM sıralarına: Yok etmediğiniz Kürt partisi var mı?
img

Hafız Esad'ın mezarını basıp böyle yıktılar
img

8 yaşındaki kızının sözlerini duyan anne, tekme tokat saldırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hamdi Ulukaya kimdir ve nereli? Hamdi Ulukaya ne iş yapıyor? Esra Erol ''Keskin Ailesi'' olayı nedir? İvana Sert kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu İvana Sert kaç yaşında, nereli? İvana Sert biyografisi! Mahmut Arıkan kimdir? Halk Tv konuğu Mahmut Arıkan kaç yaşında, nereli? Mahmut Arıkan biyografisi! HALKA ARZ || Sümer Varlık Yönetim halka arz oldu mu? Sümer Varlık Yönetim halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı şifresiz mi? HGS nasıl hacklendi? 11 Aralık HGS uygulamasından bildirim geliyor mu? HGS uygulaması hacklendi mi? PTT'den açıklama geldi! HGS uygulamasına siber saldırı mı oldu? SON DAKİKA DEPREM! 11 Aralık deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Depremin büyüklüğü kaç, nerede hissedildi? 13 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 13 Aralık BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM 13 Aralık 2024 Cuma günü neler gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.