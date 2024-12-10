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Elazığspor'da Şok Ayrılık: Mustafa Tura Görevinden Ayrıldı

Elazığspor'da Şok Ayrılık: Mustafa Tura Görevinden Ayrıldı
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Elazığspor'un teknik direktör yardımcısı Mustafa Tura, takımdan ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Tura, veda mesajında kulüp için endişelerini dile getirerek, 'Elazığspor'un zarar görmemesi adına konuşulacak çok şey var' dedi.

Elazığspor'da teknik direktör Bülent Yenihayat'ın yardımcısı Mustafa Tura, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takımdan ayrıldığını açıkladı.

Elazığspor'da şok eden bir ayrılık yaşandı. Teknik direktör Bülent Yenihayat'ın ilk günden beri yardımcılığını yapan yardımcı antrenör Mustafa Tura, görevinden ayrıldı. Tura açıklamasında, "Konuşulacak çok şey var fakat Elazığspor'un zarar görmemesi adına, bunların hepsini boğazımızı yırtarak bugün yutuyoruz" sözleriyle veda mesajında, "Bugün itibariyle Elazığspor kulübünden ve çalıştığım teknik ekipten ayrılmış bulunmaktayım. Bu süre zarfında beraber yol arkadaşlığı yaptığım kalbi güzel olan herkesten Allah razı olsun. Konuşulacak çok şey var fakat Elazığspor'un zarar görmemesi adına, bunların hepsini boğazımızı yırtarak bugün yutuyoruz. Kim kendini alçaltırsa Allah onu yüceltir, kim kendini yüceltirse Allah da onu alçaltır. Son olarak büyük Elazığspor taraftarına bizim arkamızda her daim durdukları için gönülden teşekkür ediyorum, şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. Elbet bu cendereden çıkacak ve hak ettiği daha güzel yerlere gelecektir" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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