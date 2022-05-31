Elazığspor'da Mali Genel Kurul ertelendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığspor'da Mali Genel Kurul ertelendi

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Elazığspor'da Mali Genel Kurul ertelendi

Elazığspor Kulübü Derneği Olağan Mali Genel Kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle ertelendi.

Elazığspor Kulübü Derneği Olağan Mali Genel Kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle ertelendi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Ealzığspor'da 30 Mayıs'ta gerçekleştirilmesi planlanan Olağan Mali Genel Kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle bir hafta ertelendi. Elazığspor Kulübü'nden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "30 Mayıs Pazartesi günü saat 17.30'da Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılması planlanan Olağan Mali Genel Kurul Toplantımız, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 7 Haziran Salı gününe ertelendi. Olağan Mali Genel Kurul toplantımız, 7 Haziran Salı günü aynı yer ve saatte yapılacaktır" denildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Elazığspor Elazığ Mayıs Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title