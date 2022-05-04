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Elazığspor'da bayramlaşma töreni yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Elazığspor'da bayramlaşma töreni yapıldı

Elazığspor Kulübü'nde bayramlaşma töreni bayramının 3. günü gerçekleştirildi.

Elazığspor Kulübü'nde bayramlaşma töreni bayramının 3. günü gerçekleştirildi.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Elazığspor'da bayramlaşma töreni düzenlendi. Kulüp tesislerinde düzenlenen bayramlaşma törenine kulüp başkanı Serkan Çayır, Teknik Direktör Alaattin Tutaş ve yardımcıları, futbolcular, yöneticiler ile kulüp personelleri katıldı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

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