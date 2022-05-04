Elazığspor'da bayramlaşma töreni yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Elazığspor Kulübü'nde bayramlaşma töreni bayramının 3. günü gerçekleştirildi.
Elazığspor Kulübü'nde bayramlaşma töreni bayramının 3. günü gerçekleştirildi.
TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Elazığspor'da bayramlaşma töreni düzenlendi. Kulüp tesislerinde düzenlenen bayramlaşma törenine kulüp başkanı Serkan Çayır, Teknik Direktör Alaattin Tutaş ve yardımcıları, futbolcular, yöneticiler ile kulüp personelleri katıldı. - ELAZIĞ
İhlas Haber Ajansı / Spor