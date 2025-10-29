Elazığspor, Cumhuriyet Bayramı'nı Tesislerinde Bayrak Açarak Kutladı

Elazığspor teknik heyeti ve futbolcuları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kendi tesislerinde açtığı Türk bayrağıyla kutladı.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekibi Seza Çimento Elazığspor'da futbolcular ve teknik heyet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla antrenmanda dev Türk bayrağı açarak poz verdi. Muğlaspor maçı hazırlıklarına kendi tesislerinde devam eden Bordo-Beyazlı ekipte tüm futbolcular, teknik heyet ve personeller bayrak töreninde yer aldı. - ELAZIĞ