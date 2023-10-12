Elazığspor, Bülent Yenihayat ile sözleşme imzaladı

TFF 3. Lig 2. Grupta kötü başlayan Elazığspor, teknik direktör Bülent Yenihayat ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Elazığspor, anlaşmaya vardığı teknik direktör Bülent Yenihayat ile sözleşme imzaladı

TFF 3. Lig 2. Grupta sezona kötü başlayan ve üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Selahaddin Dinçel'le yollarını ayırıp takımın başına Bülent Yenihayat'ı getiren 3Gen Holding Elazığspor, tecrübeli çalıştırıcı ile resmi sözleşme imzaladı. Elazığspor tesislerinde düzenlenen imza törenine Başkan Serkan Çayır ile birlikte katılan teknik direktör Bülent Yenihayat, kendisini sezon sonuna kadar bağlayan sözleşmeye imza attı. - ELAZIĞ