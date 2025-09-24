Haberler

Elazığspor-Batman Petrolspor Maçında Taraftarlara Seyirci Yasağı

Elazığspor-Batman Petrolspor Maçında Taraftarlara Seyirci Yasağı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ İl Spor Güvenlik Kurulu, Elazığspor'un Batman Petrolspor ile oynayacağı maça konuk takım taraftarlarının alınmayacağını açıkladı.

Elazığ İl Spor Güvenlik Kurulu, pazar günü oynanacak olan Elazığspor- Batman Petrolspor maçı için konuk takım taraftarlarına seyirci yasağı getirdi.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 6. haftasında Elazığspor, pazar günü Batman Petrolspor'u evinde konuk edecek. Elazığspor'un cezası nedeniyle seyircisiz oynayacağı maçta Batman Petrolspor taraftarları da Elazığ İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararla tribüne alınmayacak.

Müsabaka 28 Eylül Pazar günü Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Mahkeme 'durulsun' dedi, CHP İstanbul Kongresi başladı

CHP İstanbul Kongresi'ne dakikalar kala mahkemeden yeni hamle
Eşini öldüresiye dövüp sosyal medyadan yayınladı

Eşini öldüresiye dövdü, yetmedi sosyal medyada yayınladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Semih Şentürk'ten Ali Koç'a bomba sözler: Bir kere aramadı

Fenerbahçe efsanesinden Ali Koç'a bomba sözler: Bir kere aramadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.