Elazığspor-Batman Petrolspor Maçında Olaylar Çıktı
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Elazığspor ile Batman Petrolspor'un 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Elazığsporlu taraftarlar, Batman Petrolspor'un takım otobüsüne taşlarla saldırdı. Saldırı sonucunda otobüsün camları kırıldı ve takım otobüs değiştirerek Batman'a doğru hareket etti.
Batman Petrolspor takım otobüsüne taşlı saldırı
Bayram AYHAN, Tekin YALÇINKAYA/BATMAN,ELAZIĞ,(DHA)- TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Elazığspor ile Batman Petrolspor'un 0-0 berabere kaldığı maçın ardından olaylar çıktı. Atılan taşlar sebebiyle Batman Petrolspor takım otobüsünün camları kırıldı.
Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve 0-0 berabere biten Elazığspor- Batman Petrolspor karşılaşmasının ardından olaylar çıktı. Maçın ardından Batman Petrolsporlu oyuncular, stattan çevik kuvvet polisi eşliğinde çıktı. Stadyumun dışında bekleyen Elazığsporlu taraftarlar, Batman Petrolspor'un takım otobüsüne taşlarla saldırdı. Saldırıda otobüsün camları kırılırken, takım da otobüs değiştirerek Batman'a doğru hareket etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Elazığspor deplasmanında takım otobüsümüze yapılan saldırı sonucunda, takımımız oynadığı stadyumu çevik kuvvet zırhlı araçlarıyla terk etmek zorunda kaldı. Şehir dışında otobüs değişikliği yaparak, Batman'a doğru yola çıkmıştır' denildi. (DHA)