TFF 3. Lig 2. Grup'un 4. Haftası'nda Elazığ'da oynanan Elazığspor - Batman Petrolspor maçı sonrası çıkan olaylar nedeniyle her iki takıma da maddi ceza verildi.

Elazığspor - Batman Petrolspor Maçında Çıkan Olayların Faturası Her İki Takıma da Maddi Olarak Yansıtıldı

Elazığspor – Batman Petrolspor maçında çıkan olayların faturası her iki takıma da maddi olarak yansıtıldı.

TFF 3. Lig 2. Grup'un 4. Haftası'nda Elazığ'da oynanan ve golsüz eşitlikle sona eren Elazığspor - Batman Petrolspor maçı sonrası çıkan olaylardan ötürü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen iki takımın cezaları belli oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 5 Ekim 2023 tarih ve 12 sayılı toplantısında alınan kararlar şöyle:

"3Gen Holding Elazığspor Kulübünün, 01.10.2023 tarihinde oynanan 3Gen Holding Elazığspor – TPAO Batman Petrolspor TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 21.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

TPAO Batman Petrolspor A.Ş'nin, 01.10.2023 tarihinde oynanan 3Gen Holding Elazığspor – TPAO Batman Petrolspor TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 21.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına" karar verilmiştir. - ELAZIĞ