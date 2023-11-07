Elazığspor Başkanı: Şampiyonluğa inancımız her geçen artıyor

Elazığspor Başkanı Serkan Çayır, takımda taşların yerine oturmaya başladığını ve şampiyonluğa inançlarının her geçen gün arttığını söyledi. Camianın mutluluğu hak ettiğini belirten Çayır, takımın hak ettiği liglere döneceğine inandıklarını ifade etti.

Takımda taşların yerine oturmaya başladığını dile getiren Elazığspor Başkanı Serkan Çayır, "Şampiyonluğa inancımız her geçen artıyor. Camiamız mutluluğu hak ediyor. Hak ettiğimiz liglere döneceğiz" dedi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta kötü bir başlangıç yapan ve 5. hafta sonunda takımın başına Bülent Yenihayat'ı getiren Elazığspor'da işler rayına girmeye başladı. Son 3 maçından 7 puanla ayrılan ve taraftarlarıyla yıldızı yeniden barışan bordo-beyazlılarda taraftarlar da gelecek haftaları umutla bekliyor. Puanını 10'a yükselten Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grup 10. haftasında deplasmanda Kelkit Hürriyetspor'la karşılaşacak.

Takımda taşların yerine oturduğuna dikkat çeken Kulüp Başkanı Serkan Çayır, "Öncelikle taraftarlarımızın son Anadolu Üniversitesi maçında Gazze'ye destek için açtıkları pankart için teşekkür etmek istiyorum. Allah Gazze'deki kardeşlerimizin yardımcısı olsun, dualarımız onlarla. Takımımız son 3 haftada iyi sonuçlar aldı. Taşlar yerine oturmaya başladı ve şampiyonluğa inancımız her geçen artıyor. Camiamız mutluluğu hak ediyor. Hak ettiğimiz liglere döneceğiz. Kelkit Hürriyetspor maçından da 3 puanla döneceğimize inanıyorum. Teknik heyetimize, futbolcularımıza inanıyoruz, güveniyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ