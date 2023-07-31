Elazığspor'a Taraftarlardan Şampiyonluk Destek

Yarım asrı aşkın köklü mazisiyle Türk futbolunun ulu çınarları arasında yer alan Elazığspor'a, şampiyonluk yolunda taraftarlarından destek yağıyor.

Türk futbolunun köklü çınarı, 57 yıllık tarihiyle futbolun Anadolu'daki beşikleri arasında yer alan Elazığspor, üst liglere dönmek istiyor. Uzun yıllar mücadele ettiği Süper Lig ve 1. Lig seviyesinden 3. Lige kadar düşen ve kapanmanın eşiğinden dönerek artık üst liglerde mücadelesine devam etmek isteyen bordo-beyazlı ekibe, yine her zamanki gibi en büyük destek taraftarlarından geliyor.

Yıllardır üst liglerde mücadele etmenin özlemini çeken taraftarlar, şehri bordo-beyaz renlere boyamaya başladı. Elazığ'ın en büyük caddesi olan Gazi Caddesi'nde Gençlik 23 Taraftarlar Derneğince açılan pankartta, "O sene bu sene. Sizdeki inanç, bizdeki sevgi şampiyon yapar bu kenti" ifadeleri kullanıldı. - ELAZIĞ