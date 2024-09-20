Elazığspor'a 42 Bin Lira Para Cezası

Elazığspor'a Nazillispor maçındaki olaylardan ötürü 42 bin lira para cezası verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Nazillispor maçında taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle Çimentaş Elazığspor'a 42 bin lira ceza verdi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 19 Eylül 2024 tarih ve 10 sayılı toplantısında almış olduğu karar şöyle:

"Çimentaş Elazığspor Kulübünün, 14 Eylül 2024 tarihinde oynanan Çimentaş - Elazığspor- Nazillispor Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 42 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." - ELAZIĞ