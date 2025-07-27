Elazığspor 3. Etap Kamp Çalışmalarına Erzurum'da Başladı

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 3. Etap kamp çalışmalarına Erzurum'da başlayan Elazığspor'da kamp kadrosu açıklandı.

Elazığspor, yeni sezon öncesi 3. Etap kamp çalışmalarına Erzurum'da start verildi. Kadroda yeni transferlerin yanı sıra, altyapıdan da olmak üzere toplam 29 futbolcu yer aldı. Öte yandan yeni sezon hazırlıklarının 3. etabına Erzurum'da başlayan Elazığspor, ilk hazırlık maçında 31 Temmuz perşembe günü TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Sarıyer'le karşılaşacak. - ELAZIĞ