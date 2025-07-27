Elazığspor 3. Etap Kamp Çalışmalarına Erzurum'da Başladı

Elazığspor 3. Etap Kamp Çalışmalarına Erzurum'da Başladı
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Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Elazığspor, yeni sezon öncesi kamp çalışmalarının 3. etabına Erzurum'da başladı. Kadroda yeni transferlerle birlikte toplam 29 futbolcu yer aldı. İlk hazırlık maçı 31 Temmuz'da TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Sarıyer ile yapılacak.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 3. Etap kamp çalışmalarına Erzurum'da başlayan Elazığspor'da kamp kadrosu açıklandı.

Elazığspor, yeni sezon öncesi 3. Etap kamp çalışmalarına Erzurum'da start verildi. Kadroda yeni transferlerin yanı sıra, altyapıdan da olmak üzere toplam 29 futbolcu yer aldı. Öte yandan yeni sezon hazırlıklarının 3. etabına Erzurum'da başlayan Elazığspor, ilk hazırlık maçında 31 Temmuz perşembe günü TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Sarıyer'le karşılaşacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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