Elazığspor, 2023-2024 Sezonu'nda giyeceği formaları tanıttı
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TFF 3. Lig'de mücadele eden Elazığspor, yeni sezon formalarını tanıttı. İtalyan bir spor giyim firması tarafından tasarlanan formalara sosyal medyada büyük ilgi gösterildi.
Elazığ spor, 2023-2024 Sezonu'nda oynanacak olan maçlarda giyeceği formaları tanıttı.
TFF 3. Lig'de yeni sezon çalışmalarına devam eden Elazığ spor, yeni sezon formalarını tanıttı. İtalyan bir spor giyim firmasınca tasarlanan formalar, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Siyah, beyaz ve bordo-beyaz çubuklu şeklinde tasarlanan formalara büyük beğeni geldi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor