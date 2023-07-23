Elazığspor, 2023-2024 Sezonu'nda giyeceği formaları tanıttı

TFF 3. Lig'de mücadele eden Elazığspor, yeni sezon formalarını tanıttı. İtalyan bir spor giyim firması tarafından tasarlanan formalara sosyal medyada büyük ilgi gösterildi.