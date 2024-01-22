Elazığlı Taekwondocu Gülse Polat, Türkiye Şampiyonasında 3. oldu

Muğla'da düzenlenen 62 kiloda 70 sporcunun yer aldığı Büyükler Taekwondo Türkiye Şampiyonasında Elazığlı milli sporcu Gülse Polat, 62 kiloda 3. oldu.

Büyükler Taekwondo Türkiye Şampiyonası 17-21 0cak tarihleri arasında Muğla'da gerçekleştirildi. Elazığ'ın 62 kiloda başarılı taekwondocusu Gülse Polat, 6 maç yaparak Büyükler Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nı üçüncü olarak tamamlamayı başardı. Elazığ Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Muğla'da düzenlenen Büyükler Taekwondo Türkiye Şampiyonasına katılan ve ilimizi temsil eden Gülse Polat Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. Bizlere birçok müsabakada gururu yaşatan Sporcumuz Gülse Polat'ı ve antrenörü Akın Keleş'i tebrik ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ