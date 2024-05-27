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Elazığlı Taekwondo Sporcuları Bronz Madalya Kazandı

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Taekwondo Multi European Games müsabakalarında Elazığlı sporcular Ebrar Acar ve Emirhan Okşan bronz madalya kazandı.

Taekwondo Multi European Games müsabakalarında Elazığlı sporcular Ebrar Acar ve Emirhan Okşan bronz madalya kazandı.

Taekwondo Multi European Games (Avrupa Çoklu Taekwondo Oyunları) Ankara'd gerçekleştirildi. 24-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen müsabakalara Elazığ'ı temsilen katılan Ebrar Acar 59 kiloda Emirhan Okşan ise büyükler 74 kiloda 3'üncülük elde ederek bronz madalya kazandı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, " Teakwondo da başarılıyız ve başarılı olmaya devam ediyoruz. Sporcularımız katıldıkları müsabakada ilimizi temsil ederek kıyasıya mücadele ettiler. Elde ettikleri başarıdan ve emeklerinden dolayı sporcularımız Ebrar Acar'ı, Emirhan Okşan'ı, antrenörleri Akın Keleş'i ve Abdullah Barış'ı tebrik ediyoruz. Başarılarınız daim olsun gençler" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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