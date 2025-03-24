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Elazığlı Sporculardan Türkiye Şampiyonasında Büyük Başarı

Elazığlı Sporculardan Türkiye Şampiyonasında Büyük Başarı
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Elazığ Gençlik Spor Kulübü, Konya'da düzenlenen Okul Sporları Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası'ndan 2 gümüş ve 9 bronz madalya ile döndü. Kulüp, elde edilen başarılarla şehrin gurur kaynağı oldu.

Elazığlı sporcular Okul Sporları Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonasından 2 gümüş 9 bronz madalya ile döndü.

Konya'da düzenlenen Okul Sporları Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonasında Elazığ Gençlik Spor Kulübü sporcuları, büyük bir başarıya imza atarak toplam 2 gümüş 9 bronz madalya kazandı. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün destekleriyle şampiyonaya hazırlanan genç sporcular, Türkiye dereceleri elde ederek şehri gururlandırdı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Gençlik Spor Kulübümüzün genç sporcularının Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği bu başarılar, ilimizde spora verilen önemin ve altyapı çalışmalarımızın ne kadar doğru bir yönde ilerlediğinin bir göstergesidir. Paletli yüzme branşında kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandıran sporcularımızı ve onları yetiştiren antrenörlerimizi yürekten kutluyoruz. Elazığ olarak, sporun her alanında başarılı sporcular yetiştirmek ve onların ulusal ve uluslararası platformlarda şehrimizi en iyi şekilde temsil etmelerini sağlamak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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