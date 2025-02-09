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Elazığlı Sporculardan 2025'te Büyük Başarı

Elazığlı Sporculardan 2025'te Büyük Başarı
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Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü, 2025 yılının ilk ayında ulusal ve uluslararası şampiyonalarda önemli dereceler elde ederek şehrin spor alanındaki yükselişine katkı sağladı. 23 sporcu Türkiye'de başarı gösterirken, 5 sporcu milli takıma seçildi.

Elazığlı sporcular 2025 yılının ilk ayında sporda büyük bir ivme yakalayarak önemli derecelere imza attı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Spor Kulübü, 2025 yılının ilk ayında sporda büyük bir ivme yakalayarak önemli dereceler elde etti. Yeni yıla hızlı bir giriş yapan Elazığlı sporcular, katıldıkları ulusal ve uluslararası şampiyonalarda büyük başarılar kazanarak şehri gururlandırdı. Ocak ayında farklı branşlarda düzenlenen şampiyonalarda Elazığlı sporcular kürsüde yer alarak şehrin spor alanındaki yükselişine büyük katkı sağladı. Bu çerçevede 23 sporcu Türkiye'de çeşitli dereceler elde ederken 5 sporcu ise milli takıma seçildi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Elazığ olarak sporda harika bir başlangıç yaptık. 2025 yılının ilk ayında sporcularımız birbirinden güzel dereceler elde ederek bizleri gururlandırdı. Katıldıkları şampiyonalarda kürsüye çıkan, milli takımlara seçilen ve şehrimizin adını başarıyla duyuran tüm sporcularımızı yürekten tebrik ediyoruz. Bu başarılar, sadece madalyalardan ibaret değil. Her antrenmanda dökülen terin, verilen emeğin ve gösterilen azmin bir sonucu. Sporcularımızın her biri büyük bir disiplin ve kararlılıkla çalışarak hedeflerine ulaşıyor. Biz de Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak onların yanında olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Her branşta yükselen bir Elazığ görmek bizleri daha da motive ediyor. Bu başarıların devamının geleceğine inancımız tam. Sporcularımızın daha büyük hedeflere ulaşmaları için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Onların azmi, çalışkanlığı ve cesareti, Elazığ'ın spor alanında ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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