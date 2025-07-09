Elazığlı Sporcular Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda 8 Bronz Madalya Kazandı

Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda, Elazığ'ı temsil eden sporcular 8 bronz madalya aldı.

İzmir'de düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda, Elazığ'ı temsil eden sporcular büyük bir başarıya imza attı. Türkiye genelinden binlerce sporcunun katıldığı dev organizasyonda, Elazığlı sporcular farklı sıklet ve branşlarda gösterdikleri üstün performanslarla toplamda 8 Türkiye üçüncülüğü elde ederek kentte madalya gururu yaşattı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimizi temsil eden sporcularımızın Türkiye çapındaki bu büyük organizasyonda madalya kürsüsüne çıkmaları, bizleri son derece gururlandırdı. Onların azmi, çalışkanlığı ve sportmenliği, tüm gençlerimize örnek teşkil etmektedir. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak gençlerimizi spora teşvik etmeye, onların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bu başarılar, inandığımız ve destek verdiğimiz spor politikasının meyveleridir" denildi. - ELAZIĞ