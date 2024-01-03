Elazığlı Sporcular Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Antalya'nın ev sahipliğinde 22-29 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan Türkiye Kick Boks Şampiyonası için Elazığlı sporcular yoğun tempoda hazırlıklarına devam ediyor.

Türkiye Kick Boks Şampiyonası Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde 22-29 Ocak tarihleri arası Antalya'da düzenlenecek. Elazığ'ın şampiyonaya tüm kategorilerde 50-60 arası sporcuyla katılması bekleniyor. Organizasyon için çalışmalara devam ettiklerini belirten kick boks milli takım antrenörlerinden Zülfü Topuz, "Hedefimiz Türk kick boksuna yeni yetenekler kazandırmak olacak. Organizasyon için tüm yaş kategorilerinde çalışmalara devam ediyoruz. Elazığ'dan kafile halinde Antalya'ya gideceğiz. Yaklaşık 50-60 arası sporcumuzla Antalya'da olacağız. Şehrimize madalyalarla dönmek ve A milli takım bünyemize sporcular kazandırmak istiyoruz" dedi. - ELAZIĞ