Elazığlı Sporcular Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonasında Başarılı Oldu

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan Paletli Yüzme Gençler, Yıldızlar ve Küçükler Türkiye Şampiyonası Trabzon'da yapıldı.

25-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Okul Sporları Paletli Yüzme Türkiye Finalinde Elazığlı sporculardan önemli başarılar geldi. Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonasında Elazığ'ı Trabzon'da temsil etmek üzere yarışmaya katılan sporculardan, Elenaz Taneli 50-100-200 metre çift palet Türkiye şampiyonu, Zümra Avcı 50-100 metre su üstü Türkiye şampiyonu ve 50 metre çift palet Türkiye 2.'si, Zübeyr Uras Türk 400 metre su üstü Türkiye 2.'si ve 200 metre su üstü Türkiye 3.'sü, Muhammed Mirhan Bilen 200 Metre su üstü Türkiye 2.'si ve 100 metre su üstü Türkiye 4.'sü, Muhammed Batu Kaya 50 metre su üstü Türkiye 3.'sü, Muzaffer Kaya 200 metre su üstü Türkiye 3.'sü, Ceren Adıyaman 200 metre su üstü Türkiye 4.'sü, Melek Liya Örnek 200 metre çift palet Türkiye 4.'sü, Muhammed Taha Küçük 400 metre su üstü Türkiye 4.'sü oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak özellikle su sporlarına büyük destekler veriyoruz. Paletli yüzmede de üç yıldan fazla süredir aralıksız çalışıyoruz. Kulüplerimize, antrenörlerimize ve sporcularımıza milli takıma sporcu yetiştirme çalışmalarında yanlarında olma gayreti gösteriyoruz. Bundan sonraki süreçte de hem sporcularımıza hem antrenörlerimize aynı desteği vereceğiz. Elazığ ilerleyen yıllarda milli takımın pilot illerden biri olacağının sözünü veriyor sporcularımızı, ailelerini ve her koşulda onları destekleyen antrenörlerimiz Mehmet Münir Tan ve Meltem Karaca'yı tebrik ederim" dedi. - ELAZIĞ