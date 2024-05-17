Elazığlı sporcu Muhammed Emir Söylemez Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda birinci oldu

Okul Sporları Küçükler, Yıldızlar Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Elazığlı sporcusu Muhammed Emir Söylemez, Türkiye birincisi oldu.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu 2024 Yılı faaliyet programında yer alan Küçükler, Yıldızlar (Kız-Erkek) Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası Ankara'da düzenlendi. Elazığ'ı temsil etmek üzere katılan sporcu Muhammed Emir Söylemez 65 kiloda Türkiye birincisi olmayı başardı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Okul Sporları kapsamında Küçükler, Yıldızlar (Kız-Erkek) Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi. Şampiyonada aziz şehrimizi temsil etmek üzere sporcumuz Muhammed Emir Söylemez mücadele etti. 65 kilogramda mücadele eden ve Türkiye birinciliği elde eden güreşçimizi ve antrenörünü tebrik ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ