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Elazığlı Sporcu Dart Şampiyonu Oldu

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3. Ayak Türkiye Dart Şampiyonası'nda Elazığlı Bedirhan Nas, yıldız erkekler kategorisinde şampiyonluk elde etti. İbrahim Rüşdü de minik erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Ayak Türkiye Dart Şampiyonası'nda Elazığlı sporcu, yıldız erkekler kategorisinde şampiyon oldu.

3. Ayak Türkiye Dart Şampiyonası, 20-23 Şubat tarihleri arasında Ankara'da düzenlendi. Elazığ'ı temsilen katılan sporculardan yıldız erkekler kategorisinde Bedirhan Nas Türkiye şampiyonu, minik erkekler kategorisinde İbrahim Rüşdü ise Türkiye ikincisi oldu. Aynı zamanda müsabakaya katılan 4 sporcu çeyrek final maçına kadar ilerleme başarısını gösterdi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Son zamanlarda rövanşta olan Dart'ta gün geçtikçe derece sayımız yükselmekte. Bu başarılar gerek Elazığ'ımızı gerekse Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzü gururlandırıyor. 20-23 Şubat tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 3. Ayak Türkiye Dart Şampiyonası'nda sporcularımızdan yıldız erkekler kategorisinde Bedirhan Nas Türkiye Şampiyonu olurken İbrahim Rüşdü Küçük ise ilk gün üçüncü ikinci gün ise ikincilik elde etti. Aynı zamanda müsabakaya katılan 4 sporcumuzda çeyrek final maçına kadar kalmayı başarmışlar. Türkiye Şampiyonluğunu elde eden Bedirhan Nas'ı, Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü elde eden İbrahim Rüşdü Küçük'ü ile antrenörleri İsmail Demir'i tebrik ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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