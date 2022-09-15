Elazığlı Okan Orman, satrançta Türkiye 3.'sü oldu Spor Haberleri Afyonkarahisar'da yapılan Görme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası'nda Elazığ Görme Engelliler SK sporcusu Okan Orman, Türkiye 3.'sü oldu. Afyonkarahisar'da yapılan Görme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası'nda Elazığ Görme Engelliler SK sporcusu Okan Orman, Türkiye 3.'sü oldu. Afyonkarahisar'da Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası düzenlendi. Turnuvaya katılan Elazığ Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusu Okan Orman, Türkiye 3.'sü olarak önemli bir başarıya imza attı. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Orman'ı tebrik etti. - ELAZIĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Karahisar Türkiye Elazığ Spor Haberler

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