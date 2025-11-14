Elazığlı İşitme Engelli Sporcular, Olimpiyat İçin Japonya'ya Hazırlanıyor

Elazığ'da işitme engelli 3 sporcu, 25. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları için Japonya'da ülkeyi temsil etmeye hazırlanıyor.

Elazığ, sporun birleştirici gücünü bir kez daha tüm Türkiye'ye gösteriyor. Elazığ'da uzun süredir disiplinli bir şekilde çalışmalarını sürdüren İşitme Engelliler Karate Milli Sporcusu Volkan Kardeşler, İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı Sporcusu Zindan Altın, İşitme Engelliler Taekwondo Milli Sporcusu Zerda Polat, 25. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları için Japonya'da ülkeyi temsil etmeye hazırlanıyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bu 3 kıymetli sporcumuza duyduğumuz güven tamdır. Onların başarıları, şehrimizin spor kültürünü güçlendirmekte ve genç nesillere ilham vermektedir. Olimpiyat yolunda attıkları her adımı gururla takip ediyor; ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyoruz. Bu büyük gururun mimarları olan sporcularımıza Tokyo'da çıkacakları mücadelede başarılar diliyor; emek veren antrenörlerimize, ailelerine ve tüm destekçilere teşekkür ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ