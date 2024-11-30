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Elazığlı İbrahim dart sporunda şampiyon olunca hedef büyüttü

Elazığlı İbrahim dart sporunda şampiyon olunca hedef büyüttü
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Elazığ'da yaşayan 11 yaşındaki İbrahim Rüşdü Küçük, 6 ay önce başladığı dart sporunda Türkiye şampiyonluğunu elde edince hedef büyüttü.

Elazığ'da yaşayan 11 yaşındaki İbrahim Rüşdü Küçük, 6 ay önce başladığı dart sporunda Türkiye şampiyonluğunu elde edince hedef büyüttü.

TOKİ Fırat Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Küçük, 6 ay önce öğretmeninin yönlendirmesiyle dart sporuna başladı.

Çalışmalarını Elazığ Atatürk Stadyumu'nda açılan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün dart salonunda sürdüren Küçük, 31 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında yapılan Şehit Eren Bülbül Minik Erkekler Türkiye Dart Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Tutkuyla bağlandığı dartta hedefini büyüten Küçük, bu yıl Şehit Eren Bülbül Minik Erkekler Türkiye Dart Şampiyonası'nın diğer turlarında da şampiyon olup milli formayı giymek istiyor.

Küçük, antrenörü İsmail Demir eşliğinde haftanın 7 günü günde yaklaşık 4 saat çalışıyor.

-"6 ay içinde katıldığım bütün yarışlarda birinci oldum"

İbrahim Rüşdü Küçük, AA muhabirine, okulda kendisine gösterilen sporlar içinde dart sporunu seçtiğini söyledi.

Dart sporunun farklı olduğu için dikkatini çektiğini kaydeden Küçük, dart sporunda iyi olduğunu görünce öğretmeninin de kendisini Elazığ Atatürk Stadyumu'nda dart salonuna yönlendirdiğini belirtti.

İlk günlerde zorlandığını, emek vererek kendisini geliştirdiğini ifade eden Küçük, şöyle konuştu:

"6 aydır bu sporu yapıyorum. Okul saatlerim dışında bütün vaktimi salonda geçiriyorum. Dart sporuna önem veriyorum. Derslerimi de aksatmıyorum. Bölgede katıldığım ilk 3 maçta birinci oldum. İlk kez katıldığım Türkiye Şampiyonası'nda da birincilik elde ettim. Bana emek veren hocalarıma teşekkür ediyorum. 6 ay içinde katıldığım bütün yarışlarda birinci oldum. Şehit Eren Bülbül Minik Erkekler Türkiye Dart Şampiyonası'nın devam eden ayaklarında da şampiyon olarak birinciliğimi korumak istiyorum. Hedefim milli sporcu olmak. Bu sporda Elazığ'ın ilk milli sporcusu olmak istiyorum."

Bu spor sayesinde matematik ve pratik düşünme yeteneğinin geliştiğini anlatan Küçük, bu spor dalında adını zirveye taşımak istediğini dile getirdi.

Antrenör İsmail Demir de Türkiye ve Avrupa'nın en modern dart salonunda çalışma yaptıklarını belirtti.

Küçük'ün de bu salonun ilk sporcularından biri olduğunu kaydeden Demir, ???????"İbrahim çalışkan, azimli ve istekli. En düzenli çalışan öğrencilerden biri. Dolayısıyla bu da ona başarıları getirdi. Bu spora 6 ay oldu başlayalı. İbrahim 6 ayda birçok kişinin elde edemeyeceği Türkiye şampiyonluğunu elde etti. İlde ilk şampiyon çıkarma başarısını elde ettik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Spor
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