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Elazığlı Halime Reyyan Tekay, Satranç Şampiyonası'nda Türkiye Üçüncüsü Oldu

Elazığlı Halime Reyyan Tekay, Satranç Şampiyonası'nda Türkiye Üçüncüsü Oldu
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Antalya'da düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda Elazığlı sporcu Halime Reyyan Tekay, 7 yaş kızlar kategorisinde üçüncülük elde ederek milli takıma seçildi.

Antalya'da 18-25 Ocak arasında düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasında Elazığ'ı temsil eden sporcular, önemli bir başarıya imza attı.

80 ilden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden toplam 2 bin 755 sporcunun katıldığı organizasyonda, Elazığ'dan Çaturanga Satranç ve Akıl Oyunları Spor Kulübü, Elazığ Satranç Spor Kulübü ve bireysel katılımlarla toplam 32 lisanslı sporcu mücadele etti. Şampiyonada, 7 yaş kızlar kategorisinde Elazığ'ı ve Çaturanga Satranç ve Akıl Oyunları Spor Kulübünü temsilen yarışan Halime Reyyan Tekay, üstün performansıyla Türkiye üçüncüsü oldu. Bu önemli derecesiyle Halime Reyyan Tekay, milli takım kadrosuna seçilerek Elazığ'ın gururu oldu.

Elazığlı sporcuların satrançta elde ettiği başarılar, yerel spor camiası ve aileler arasında büyük sevinçle karşılandı. Özellikle genç yaşta milli takıma seçilen Halime Reyyan Tekay, hem kulübü hem de şehrimiz için önemli bir derece elde etti. Çaturanga Satranç ve Akıl Oyunları Spor Kulübü yetkilileri ise bu başarıların daha büyük hedeflere ulaşmak için bir başlangıç olduğunu belirterek, destek veren ailelere ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de Halime Reyyan Tekay'ın başarısını tebrik ederek, şampiyonada mücadele eden tüm sporculara destek olmaya devam edeceklerini vurguladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Elazığlı sporcularımızın ulusal arenada gösterdiği başarı bizleri son derece gururlandırıyor. Halime Reyyan Tekay'ı ve ailesini yürekten tebrik ediyor, milli takımdaki başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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