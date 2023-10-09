Elazığlı 11 yaşındaki Zümra Avcı, 7 Türkiye birinciliği kazandı

Elazığ'da 5 yaşında yüzmeye başlayan 11 yaşındaki Zümra Avcı, 7 Türkiye birinciliği olmak üzere 30 madalya kazandı. Bir yandan okuluna giden ve diğer yandan da antrenmanlarına aralıksız devam eden Avcı'nın hedefi milli takıma girerek ülke adına dereceler elde etmek.

Elazığ'da yaşayan ve 5 yaşında yüzmeye başlayan 11 yaşındaki Zümra Avcı, 6 yıl içerisinde 7 Türkiye birinciliği, 3 Türkiye ikinciliği ve 2 Türkiye üçüncülüğü olmak üzere 30 derece elde etti. Küçük yaşında rağmen büyük başarılar elde eden Avcı, bir yandan okuluna devam ederken diğer yanda da antrenmanlarını sürdürüyor. Tek amacı milli takıma girerek ülkesini gururlandırmak olan Avcı, aynı zamanda yaşıtlarına da örnek oluyor. Bazen arkadaşlarının paletleri ile yüzerek dereceler elde eden Avcı, 2024 yılında yarışmalar için sponsor desteği bekliyor.

4 yaşında jimnastiğe başladığını belirten Zümra Avcı, "Annem, antrenörümüz Mehmet hocam ile görüştü. Yaşım yetmediği için bir sene beklemek zorunda kaldım orada jimnastiğe devam ettim. Böylece hem vücudum esnedi, hem de daha gelişmiş yüzme antrenmanlarına devam edebildim. 5 yaşında yüzme antrenmanlarına başladım, şu anda devam ediyorum. Yakında yarışlarımız var. 6 yıldır aktif olarak yüzme sporu ile uğraşıyorum. Yaklaşık otuz adet madalyam var, otuz adet derecem var. Bunlar arasında en önemlileri 7 adet Türkiye birinciliğim var, 3 adet Türkiye ikinciliği, 2 adet Türkiye dördüncülüğüm var. İlk hedefim Milli Takıma girip derece yapmak. Tüm Türkiye'nin adımı konuşmasını çok isterim" dedi.

"Arkadaşlarımın paletlerini ödünç aldım"

Ailesinin çok destek olduğunu aktaran Avcı, "Katıldığım son iki yarışta paletim yoktu. Arkadaşlarımın paletlerini ödünç aldım. Arkadaşlarıma ve ailelerine çok teşekkür ediyorum. Antrenörlerime sürekli beni destekledikleri için çok teşekkür ediyorum. Antrenmanlarıma haftanın altı günü yoğun bir şekilde geliyorum ve çalışıyorum. Ben altıncı sınıfa geliyorum hem derslerimi hem de sporu birlikte yürütüyorum. En çok istediğim, sekizinci sınıfa giden abim gibi yüzme sporuyla uğraşıp LGS sınavında da başarılı olmak. Yüzmeyi çok seviyorum, yüzmeyi her şeyden çok seviyorum, asla da bırakmak gibi bir hedefim de yok. Asla öyle bir düşüncem olmadı olmayacak da. Okulda arkadaşlarım ve hocalarım benimle övünüyorlar, bu beni çok mutlu edip gururlandırıyor" diye konuştu.

"Sponsorluk anlamında destek bekliyoruz"

Anne Okşan Avcı "3 çocuk annesiyim. Çocuklarımın başarılarıyla gurur duyuyorum. Ama kızımın bu sene aldığı başarılar bizi çok mutlu etti. Ocak ve Ağustos aylarında iki sefer olmak üzere çok büyük başarılar elde etti. 7 adet Türkiye birinciliği, 3 adet Türkiye ikinciliği, 2 adet Türkiye dördüncülüğü elde etti. İnanılmaz bir başarıydı, bu zor şartlarda başarması bizi onurlandırdı. Kızımın hedefi şu anda milli takıma girmek, bunun için daha üç yılımız var. Çalışmalara devam ediyoruz, kulüp bize yeteri desteği veriyor. Mehmet hocanın desteği ile bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Ama bazı noktalarda tıkanmaya başladık. Elazığ iş insanlarından sponsorluk anlamında destek bekliyoruz. Sene içerisinde yarışma sayısı altı sefer olabiliyor. Deprem nedeniyle bu sayı azdı. 2024 yılında planlanan yarış sayısı altı veya yedi olması bekleniyor. Bu konuda iş insanları bize destek olurlarsa, şimdiden teşekkür ederim" diye kaydetti. - ELAZIĞ