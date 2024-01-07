Elazığ Yolspor U16 Amatör Küme Şampiyonu

Elazığ amatör küme U16 futbol liginde şampiyonluğa Elazığ Yolspor ulaştı.

9 takımın katılımıyla 2 grupta oynanan grup müsabakalarında namağlup olarak gruptan çıkarak, yarı final ve finalde rakiplerini yenen Elazığ Yolspor U16'da şampiyon oldu.

Final müsabakasından sonra düzenlenen törende TFF İl Temsilcisi Bahaddin Erbasan takım kaptanına kupa vererek tebriklerini dile getirdi. U16 Ligi'nde şampiyon olan Elazığ Yolspor Türkiye Şampiyonası'nda Elazığ'ı temsil edecek. - ELAZIĞ