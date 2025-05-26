Elazığ Yolspor U13 Ligi'nde Şampiyon Oldu

Elazığ Yolspor U13 Ligi'nde Şampiyon Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ amatör futbolunun önde gelen takımlarından Yolspor, 2024-2025 U13 Ligi'nde şampiyonluğu elde etti. Ligin son haftasında yapılan mücadelelerin ardından düzenlenen kupa töreninde, federasyon temsilcisi tarafından ödül verildi.

Elazığ amatörünün lokomotifi Yolspor, U13 Ligi'nde de mutlu sona ulaştı.

2024-2025 futbol sezonu U13 ligi 4 takımın katılımıyla tek grupta çift devre lig usulüne göre 6 hafta oynanan müsabakalar sonucunda Elazığ Yolsor takımı şampiyon oldu. Ligin son haftasında oynanan müsabakaların ardından düzenlenen kupa töreninde Federasyon Temsilcisi Öner Tüten kupayı Elazığ Yolspor'a takdim etti.

Elazığ ASKF'den yapılan açıklamada; "U13 Liginde şampiyon olan Elazığ Yolspor takımının sporcularını, antrenörlerini ve yöneticilerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Gidecek mi kalacak mı? Osimhen son kararını başkana iletti

Anlaşma tamam gibi! Son kararını başkana iletti
Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi

Yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğünde ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'da ormanlara giriş yasaklandı

Bir büyükşehirde daha ormanlara 3 ay giriş yasaklandı
Rusya: Putin'in helikopterine saldırı girişimi oldu

İnsansız hava araçları Putin'i taşıyan helikopteri hedef aldı
Türk futbolunun köklü takımında kayyum depremi

Türk futbolunun köklü takımında kayyum depremi
Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarında Nusret'i gören herkes aynı soruyu soruyor

Şampiyonluk kupasını Nusret'in elinde gören herkes aynı soruyu soruyor
Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok

Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok
Amerikalı Citi Bank altın fiyatları için tahminlerini güncelledi

Amerikalı ünlü banka altın için tahminini değiştirdi
Davutoğlu: AK Parti beni kaybetmeseydi, yüzde 60'larda iktidarda olurdu

İddialı sözleri yayına damga vurdu: AK Parti beni kaybetmeseydi...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.