Elazığ Yolspor U13 Ligi'nde Şampiyon Oldu

Elazığ amatörünün lokomotifi Yolspor, U13 Ligi'nde de mutlu sona ulaştı.

2024-2025 futbol sezonu U13 ligi 4 takımın katılımıyla tek grupta çift devre lig usulüne göre 6 hafta oynanan müsabakalar sonucunda Elazığ Yolsor takımı şampiyon oldu. Ligin son haftasında oynanan müsabakaların ardından düzenlenen kupa töreninde Federasyon Temsilcisi Öner Tüten kupayı Elazığ Yolspor'a takdim etti.

Elazığ ASKF'den yapılan açıklamada; "U13 Liginde şampiyon olan Elazığ Yolspor takımının sporcularını, antrenörlerini ve yöneticilerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" denildi. - ELAZIĞ