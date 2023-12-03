Elazığ Yolspor U-14 Futbol Ligi Şampiyonu

U-14 Futbol Ligi final maçında Elazığ Yolspor, İl Özel İdarespor'u 2-0 yenerek şampiyon oldu.

U14 Ligi final maçında Elazığ Yolspor ile İl Özel İdarespor karşı karşıya geldi. Gençlik Merkezi Sentetik Saha'da oynanan maçı 2-0 kazanan Yolspor, sezonu şampiyonlukla tamamladı. Elazığ Yolspor Kulübü'nden yapılan şampiyonluk kutlaması mesajında; "U14 futbol takımımız 2023 yılı Elazığ şampiyonu oldu. Çocuklarımızı tebrik ediyor gözlerinden öpüyoruz. Şampiyonlukta emeği geçen hocalarımız Resul, Faruk, Zülküf, Muhammet, Ufuk malzemecimiz Enes, Servisçimiz Ahmet usta, Moral-motivasyon kaynağımız Kaan, yöneticilerimiz Murat, Hakan, Arif,İhsan,Bilal beyler ve her daim takımımız üzerinden desteğini esirgemeyen Bölge müdürümüz Yusuf beye teşekkür ediyoruz. Ayrıca sosyal sorumluluk kapsamında Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek ve kardeşlerinin acısını paylaşmak için yüzlerine çizdikleri yara işareti içinde çocuklarımızı kutluyoruz" denildi. - ELAZIĞ