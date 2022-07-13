Elazığ Valilik Koşusu Yıldızabakan'ın

Elazığ'da Arap atları için sezonun en önemli mücadelesi olan Vali Koşusu Elazığ Hipodromunda gerçekleşti.

4+ yaşlı safkan Arapların 2000 metre kum pistteki mücadelesinden, Savaş Ercüment Becene'nin sahibi olduğu, Zeynel Özkan'ın yetiştirdiği Yıldızabakan, aprantisi İsa Katar'la galip ayrıldı. Arif İşık tarafından antrene edilen 10 yaşındaki kır at, 2018 yılında da bu koşuyu kazanma başarısı göstermişti. 16 safkanın piste çıktığı koşuyu Baba Mercan İsa Akyavuz'la ikinci sırada tamamlarken, Tumbulkavçinoğlu Caner Tepe'yle üçüncü, Bozkara Mehmet Ali Aktürk'le dördüncü, Şenalp de Mehmet Doğan'la beşinci oldu. Yıldızabakan için koşudaki bitiriş derecesi 2.37.12 olurken, farklar 1,5 boy-1 boy-boyun-1,5 boy şeklinde kayıtlara geçti.

Koşu sonrası gerçekleştirilen törende, kazanan safkanın sahibi adına Adnan Akıl'a kupasını, Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman verdi.

Törene Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik ve davetliler de katıldı.

(Hüseyin Kabukçu/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor