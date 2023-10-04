Elazığ Üzüm Festivali Koşusu'nda Pamukkale Kazandı

Beşincisi düzenlenen Elazığ Üzüm Festivali Koşusu'nda bu yıl kazanan Pamukkale isimli safkan oldu. Koşuda 11 safkan bin 200 metre kum piste çıktı ve Pamukkale birinci oldu.

Beşincisi düzenlenen Elazığ Üzüm Festivali Koşusu'nda bu yıl kazanan Pamukkale isimli safkan oldu.

Elazığ Üzüm Festivali etkinlikleri çerçevesinde bu yıl beşincisi düzenlenen koşu Elazığ Hipodromunda gerçekleşti. 3+ yaşlı İngilizlere mahsus koşuda 11 safkan bin 200 metre kum piste çıktı. Ahmet Gökhan Erkoç'un sahibi ve yetiştiricisi olduğu Pamukkale aprantisi Abdullah Çankaya'yla beyaz bayrak ayna yaparak koşuyu kazandı. Abdulhamit Yardımcı tarafından antrene edilen 4 yaşındaki al at, üst üste dördüncü galibiyetini elde etmiş oldu. Kumlubel koşunun ikincisi olurken, Alucard üçüncü, Asabi dördüncü, Baba Nasuhi de beşinci sırada yer aldı. Kazanan safkan için bitiriş derecesi 1.15.58 olarak kayıtlara geçti. Koşudaki farklar ise 1,5 boy - 3,5 boy - 1,5 boy - 1,5 boy şeklinde sonuçlandı.

Kazanan atın sahibi adına antrenörü Abdulhamit Yardımcı'ya ödülünü, Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç takdim etti. Törene Elazığ Üzüm Üreticileri Birliği Başkanı Cengiz Öz ve Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik de katıldı. - ELAZIĞ