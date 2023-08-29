Elazığ, U22 Türkiye Boks Şampiyonasına 4 takım ve 7 sporcuyla katılacak

Kocaeli'nde düzenlenecek olan U22 Türkiye Boks Şampiyonasına Elazığ'dan 4 takım ve 7 sporcu katılacak. Elazığ'da devam eden sporcular, organizasyondan madalyalarla ayrılmak istiyor.

Kocaeli'nde 3-10 Eylül tarihleri arası düzenlenecek olan U22 Türkiye Boks Şampiyonasına Elazığ 4 takım ve 7 sporcuyla katılacak.

U22 Türkiye Boks Şampiyonası 3-10 Eylül tarihleri arası Kocaeli'nde düzenlenecek. Türkiye genelinde geniş bir katılımın beklendiği şampiyonaya Elazığ'dan 7 sporcu katılacak. Milli takım antrenörü Cemil Döndü nezaretinde hazırlıklarına Elazığ'da devam eden sporcular, organizasyondan madalyalarla ayrılmak istiyor.

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ve sporcularından turnuvada madalyalar almasını beklediğini ifade eden antrenör Cemil Döndü, "Elazığ Belediyespor, Telekomspor, Elazığ GSB ve Cemil Döndü boks takımından 7 sporcumuz ringe çıkacak. Organizasyon için kafilemiz 1 Eylülde Kocaeli'de olacak. Sporcumuz Gizem Özer de Güney Kore'den Kocaeli'ye gelerek şampiyonaya katılacak. Sporcularımızdan umutluyuz ve madalyalar bekliyoruz" dedi. - ELAZIĞ