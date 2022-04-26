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Elazığ TÜFAD'da yeni başkan Ercan Gür

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Elazığ TÜFAD'da yeni başkan Ercan Gür

Mevcut başkan Münir Yılmaz'ın vefatı nedeniyle boş kalan Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Elazığ İl Başkanlığı görevine Prof. Dr. Ercan Gür getirildi.

ELAZIĞ (İHA) - Mevcut başkan Münir Yılmaz'ın vefatı nedeniyle boş kalan Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Elazığ İl Başkanlığı görevine Prof. Dr. Ercan Gür getirildi.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Elazığ Şube Başkanlığına Prof. Dr. Ercan Gür getirildi. Mevcut başkan Münir Yılmaz'ın vefatı nedeniyle uzun süredir boş olan başkanlık koltuğuna yönetim kurulunun takdiriyle Ercan Gür seçildi. Dernekten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Derneğimizin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanımız Münir Yılmaz'ın vefatı nedeniyle toplanan TÜFAD Elazığ Şubesi Yönetim Kurulu derneğimizde asbaşkanlık görevini yürüten Prof. Dr. Ercan Gür'ü oy birliğiyle yönetim kurulu başkanlığına getirmiştir. İlimiz ve ülkemiz futboluna hayırlı olmasını dileriz" denildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye, Futbol, Elazığ, Spor, Haberler

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