Üye Girişi
Haberler

Elazığ TSO Koşusunu King Hesso Kazandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) koşusunu King Hesso isimli safkan, jokeyi Mehmet Taşkaya ile kazandı. Elazığ Hipodromu'nda yapılan koşuda, 3+ yaşlı safkan İngiliz atları yarıştı. Kazanan atın sahibi adına kupası takdim edildi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) koşusunu King Hesso isimli safkan, jokeyi Mehmet Taşkaya ile kazandı.

Elazığ Hipodromu'nda yılın en önemli mücadelelerinden biri olan Elazığ TSO koşusu gerçekleştirildi. Koşuda, 3+ yaşlı safkan İngiliz atları yarıştı.1200 metre mesafe üzerinden kum pistte yapılan koşu sonunda Yakup Çelik'in sahibi olduğu 3 numaralı King Hesso isimli safkan, jokeyi Mehmet Taşkaya ile kazandı. Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, kazanan atın sahibi adına Hasan Şimşek'e kupasını takdim etti. TSO Başkanı Sedat Karataş ise kazanan atın jokeyi Mehmet Taşkaya'ya ödülünü takdim etti.

Elazığ hipodromunun ülke çapında önemli koşulara ev sahipliği yaptığını ve bu yapılan bu koşular ile şehrin hem tanıtımına ve de ekonominse önemli katkılar sunulduğunu ifade eden Başkan Alan, tesislerin yarışlar dışına sosyal ve kültürel etkinlikler ile başta geri dönüşüm ve çevre olmak üzere sosyal sorumluluk projelerine de ev sahipliği yaptığını söyledi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ticaret Ve Sanayi Odası Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 21 Ağustos Çarşamba bugün kim potaya gitti? MasterChef Düello kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Tepsi Mantı tarifi! En güzel Tepsi Mantı tarifi! Tepsi Mantı tarifi nasıl yapılır? Tepsi Mantı için malzemeler! Köhn neden yok, sakat mı? Köhn Young Boys maçında yok mu? CANLI maç izle! (YOUNG BOYS GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Ağustos Young Boys Galatasaray maçı nereden izlenir? Young Boys Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 21 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bugün mü? GS Avrupa maçı ne zaman? YOUNG BOYS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Young Boys Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Young Boys Galatasaray maçı hangi kanalda? Young Boys Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Galatasaray Young Boys Play Off maçlarında Şampiyonlar Ligi müziği çalacak mı? Young Boys kalecisi kim, forvetinde, orta sahasında, defansında kim oynuyor? Young Boys teknik direktörü kim? Patrick Rahmen kimdir? Galatasaray Young Boys'a elenirse Avrupa Ligi'nden mi devam ediyor, GS elenirse ne oluyor? Young Boys ligde kaçıncı sırada? Young Boys kaç maç yaptı, sonuçları ne?
title