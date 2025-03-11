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Elazığ TOKİ Fırat Ortaokulu Dartta Türkiye İkincisi Oldu

Elazığ TOKİ Fırat Ortaokulu Dartta Türkiye İkincisi Oldu
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Elazığ TOKİ Fırat Ortaokulu, Karabük'te düzenlenen Dart Yıldızlar-Gençler Türkiye Birinciliği'nde Türkiye ikinciliğini elde etti.

Okul sporları faaliyet programında yer alan Dart Yıldızlar-Gençler Türkiye Birinciliği müsabakalarında Elazığ TOKİ Fırat Ortaokulu Türkiye ikincisi oldu.

1-4 Mart tarihleri arasında okul sporları faaliyet programında yer alan Karabük'te düzenlene Okullar Arası Dart Yıldızlar-Gençler Türkiye Birinciliği müsabakasına Elazığ'ı temsilen katılan Elazığ TOKİ Fırat Ortaokulu müsabakada göstermiş oldukları çaba sonucunda Türkiye ikinciliğini elde etti. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Son zamanlarda rövanşta olan dartta gün geçtikçe derece sayımız yükselmekte. Bu başarılar gerek Elazığ'ımızı gerekse Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzü gururlandırıyor. 2-3 Mart tarihleri arasında Karabük'te düzenlenen Dart Yıldızlar-Gençler Türkiye Birinciliğinde okulumuz TOKİ Fırat Ortaokulu Türkiye ikinciliği elde etmiştir. Göstermiş oldukları üstün başarılardan dolayı sporcularımızı, hocalarını ve antrenörlerini tebrik ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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