Elazığ Tayfunspor Futbolcu Seçmeleri

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Tayfunspor, 23 Temmuz Pazar günü Kültür Park sentetik sahada futbolcu seçmeleri yapacak.

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Liginin köklü takımlarından Tayfunspor 23 Temmuz Pazar günü futbol seçmeleri yapacak. Elazığ'da ikamet eden ve 2005-2008 yılları arasında doğan futbolcu adayları seçmelere katılabilecek. Saat 18.00'da yapılacak seçmelerde başarılı olanlar takım bünyesine kazandırılacak.

Tayfunspor Kulüp Başkanı Erdem Özatlı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve spora yönlendirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Tayfunspor da bu çalışmalarımızda önemli bir yer tutuyor. Yeni sezon öncesi yapılacak olan seçmelere, ilimizin gençlerini bekliyoruz" dedi. - ELAZIĞ