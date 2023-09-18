Elazığ Takımları Galibiyet Hasretine Devam Ediyor

TFF 3. Lig 2. hafta maçları sonunda Elazığ takımları galibiyet alamadı ve puan hasreti sürdü.

Geride kalan TFF 3. Lig 2. hafta maçları sonunda Elazığ takımlarının galibiyet hasreti sürüyor.

TFF 3. Ligde geride kalan 2. hafta maçları sonunda Elazığ takımlarının 3 puan özlemi sürdü. 2. Grupta şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan 3Gen Holding Elazığspor galibiyet parolasıyla evinde oynadığı maçta Pazarspor'a 1-0 yenilerek 2. hafta sonunda 1 puanda kaldı. Bordo-beyazlılar gelecek hafta deplasmanda Turgutluspor'la karşılaşacak.

23 Elazığ FK ise 5-1'lik Adana 1954 FK yenilgisi sonrası deplasmanda Tokat Belediye Plevnespor'a konuk oldu. 90 dakika sonunda sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılan bordo-beyazlılar, 2. haftada da puansız kaldı. Bordo-beyazlı ekip grubun 3. haftasında sahasında Bergama Sportif Faaliyetleri ağırlayacak. - ELAZIĞ