Elazığ takımı atletizmde 7 madalya kazandı - Haberler

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Elazığ takımı atletizmde 7 madalya kazandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Elazığ takımı atletizmde 7 madalya kazandı

Diyarbakır'da düzenlenen atletizm yarışmalarında Elazığlı sporcular 7 madalya topladı.

Diyarbakır'da düzenlenen atletizm yarışmalarında Elazığlı sporcular 7 madalya topladı.

Diyarbakır'da yapılan Türkiye'nin en hızlısı grup yarışmasında Elazığ Atletizm takımı 7 madalya kazandı. Elazığ takımından birincilik elde eden sporcular Sıla Bayar, Nisa Özdemir ve Muhammet Akdağ, 6 Haziran'da İstanbul'da yapılacak olan Türkiye Finalleri'ne katılma hakkını elde etti. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Diyarbakır Atletizm Türkiye Elazığ Spor Haberler

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