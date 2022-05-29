Elazığ takımı atletizmde 7 madalya kazandı - Haberler

Elazığ takımı atletizmde 7 madalya kazandı
İhlas Haber Ajansı - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Diyarbakır'da düzenlenen atletizm yarışmalarında Elazığlı sporcular 7 madalya topladı.
Diyarbakır'da düzenlenen atletizm yarışmalarında Elazığlı sporcular 7 madalya topladı.
Diyarbakır'da yapılan Türkiye'nin en hızlısı grup yarışmasında Elazığ Atletizm takımı 7 madalya kazandı. Elazığ takımından birincilik elde eden sporcular Sıla Bayar, Nisa Özdemir ve Muhammet Akdağ, 6 Haziran'da İstanbul'da yapılacak olan Türkiye Finalleri'ne katılma hakkını elde etti. - ELAZIĞ
İhlas Haber Ajansı / Spor