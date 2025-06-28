Elazığ Taekwondo Takımı Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Şampiyon oldu

Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Yarı Final Şampiyonasında Elazığ'ı temsil eden taekwondo erkek takımı şampiyonluğa ulaştı.

Şanlıurfa'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Yarı Final Şampiyonasında Elazığ'ı temsil eden kız ve erkek taekwondo takımları büyük bir başarıya imza attı. Organizasyonda erkek takımı şampiyon olurken, bireyselde sporcular ciddi başarılar elde etti. Elazığlı sporcuların başarısı, sadece bireysel yeteneklerin değil, aynı zamanda disiplinli çalışma, özveri ve ekip ruhunun da bir göstergesi oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sporcularımızı ve antrenörlerimizi elde ettikleri bu gurur verici başarıdan dolayı tebrik ediyoruz. Gençlerimizin azmi ve disipliniyle daha büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz. Türkiye Şampiyonası'nda da ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine olan inancımız tamdır, bu vesileyle de dereceye giren sporcularımızı kutluyor, antrenörlerimiz tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ