Üye Girişi
Haberler

Elazığ SYSK şeytanın bacağını kırdı

Son Güncelleme:
Spor Haberleri
Abone Ol

Türkiye Kadınlar 1. Lig B Grubu 6. hafta maçında Elazığ SYSK, Samsun Hentbol karşısında 2 puan alarak ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Türkiye Kadınlar 1. Lig B Grubu 6. hafta maçında Elazığ SYSK, Samsun Hentbol karşısında 2 puan alarak ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig B Grubuna 6. hafta maçları ile devam edildi. Sezona 5'te 0'la başlayan iki takımı karşı karşıya getiren maçta Elazığ SYSK, evinde Samsun Hentbol'la karşılaştı. 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonunda oynanan maçı 33-23 kazanan Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK gruptaki ilk galibiyetini aldı. Alınan sonuçlar şöyle:

"Kadınlar 1. Lig B Grubu 6. hafta Elazığ SYSK 33-23 Samsun Hentbol, Siirt İÖİ. 34-31 Yozgat ASP, Sivas Bld. 30-40 Ortahisar Bld., Kırşehir Bld. 27-30 Artvin 7 Mart." - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Samsun Elazığ Spor Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title