Elazığ SYSK şeytanın bacağını kırdı

Türkiye Kadınlar 1. Lig B Grubu 6. hafta maçında Elazığ SYSK, Samsun Hentbol karşısında 2 puan alarak ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig B Grubuna 6. hafta maçları ile devam edildi. Sezona 5'te 0'la başlayan iki takımı karşı karşıya getiren maçta Elazığ SYSK, evinde Samsun Hentbol'la karşılaştı. 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonunda oynanan maçı 33-23 kazanan Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK gruptaki ilk galibiyetini aldı. Alınan sonuçlar şöyle:

"Kadınlar 1. Lig B Grubu 6. hafta Elazığ SYSK 33-23 Samsun Hentbol, Siirt İÖİ. 34-31 Yozgat ASP, Sivas Bld. 30-40 Ortahisar Bld., Kırşehir Bld. 27-30 Artvin 7 Mart." - ELAZIĞ