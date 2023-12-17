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Elazığ SYSK, 3'te 3 yaptı

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Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, evinde konuk ettiği Sivas Belediyesi'ni mağlup ederek, sezon başından bu yana içinde olduğu küme düşme potasından çıktı.

Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, evinde konuk ettiği Sivas Belediyesi'ni mağlup ederek, sezon başından bu yana içinde olduğu küme düşme potasından çıktı.

Sezona kötü başlayan ve üst üste aldığı 5 yenilgiyle küme düşme hattında yer alan ancak sırasıyla Samsun Hentbol ve Siirt İl Özel İdare karşısında aldığı galibiyetlerle umutlanan Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, Kadınlar Hentbol 1. Lig B Grubu'nun 9. Haftası'nda Sivas Belediyesi ile karşılaştı.

15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu'nda oynanan maça etkili başlayan Elazığ SYSK, ilk devreye 15-13 önde girdi. Mücadelenin ikinci yarısında da farkı korumayı başaran demir kızlar, parkeden 36-31 galip ayrılarak üst üste 3. galibiyetini aldı. Elazığ SYSK üst üste aldığı 3. galibiyet ile puanını 6'ya yükseltti ve sezon başından bu yana yer aldığı küme düşme hattından çıkmış oldu. Sezonun ilk yarısını galibiyetle tamamlamayı başaran Elazığ SYSK, sezonun ikinci yarı ilk hafta maçında evinde Kırşehir Belediyesi ile karşılaşacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sivas Belediyesi Samsun Elazığ Haberler

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