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Elazığ SYSK, 1 puanı kurtardı

Elazığ SYSK, 1 puanı kurtardı

Spor Haberleri

Zonguldak'ta düzenlenen Kadınlar Hentbol Süper Lige yükselme Play-Off grubu ikinci maçında Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, Aksaray Belediyespor'la 32-32 berabere kaldı.

Zonguldak'ta düzenlenen Kadınlar Hentbol Süper Lige yükselme Play-Off grubu ikinci maçında Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, Aksaray Belediyespor'la 32-32 berabere kaldı.

Kadınlar Hentbol Süper Lige yükselme Play-Off maçları Zonguldak'ta devam ediyor. İlk maçında İstanbul Göktürk'ü yenen Elazığ SYSK, ikinci maçında Aksaray Belediyespor'la karşılaştı. Zonguldak GHSİM Site Spor Salonunda oynanan maçın ilk yarısı Aksaray ekibinin 18-13'lük üstünlüğüyle geçildi. İkinci yarıda farkın açılmasına müsaade etmeyen Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, parkeden 32-32'lik beraberlikle ayrılarak puanını 6'ya yükseltti.

Elazığ ekibinde Feyza Nur Öztürk kaydettiği 11 golle galibiyette başrol oynadı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Zonguldak Aksaray Elazığ Spor Haberler

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