Elazığ Stadyumu'nun tabelası Elazığ Atatürk Stadyumu olarak değiştirildi

Uzun süre polemik konusu olan Elazığ Stadyumu'nun tabelası, Elazığ Atatürk Stadyumu olarak değiştirildi. 2019 yılında yapımına başlanan ve geçtiğimiz sezon tamamlanarak maçların oynanmaya başlandığı stadyumda isim tartışmalarına son nokta koyuldu. Elazığ Atatürk Stadyumu olarak lanse edilen ancak tabelasında Elazığ Stadyumu olan yeni stadyum, uzun süre tartışmalara konu olurken isim tartışmaları bugün itibariyle son buldu. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerince tabela Elazığ Atatürk Stadyumu olarak değiştirildi.