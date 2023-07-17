Üye Girişi
Haberler

Elazığ Stadyumu'nun tabelası Elazığ Atatürk Stadyumu olarak değiştirildi

Spor Haberleri

Uzun süre polemik konusu olan Elazığ Stadyumu'nun tabelası, Elazığ Atatürk Stadyumu olarak değiştirildi. 2019 yılında yapımına başlanan ve geçtiğimiz sezon tamamlanarak maçların oynanmaya başlandığı stadyumda isim tartışmalarına son nokta koyuldu. Elazığ Atatürk Stadyumu olarak lanse edilen ancak tabelasında Elazığ Stadyumu olan yeni stadyum, uzun süre tartışmalara konu olurken isim tartışmaları bugün itibariyle son buldu. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerince tabela Elazığ Atatürk Stadyumu olarak değiştirildi.

Uzun süre polemik konusu olan Elazığ Stadyumu'nun tabelası, Elazığ Atatürk Stadyumu olarak değiştirildi.

2019 yılında yapımına başlanan ve geçtiğimiz sezon tamamlanarak maçların oynanmaya başlandığı stadyumda isim tartışmalarına son nokta koyuldu. Elazığ Atatürk Stadyumu olarak lanse edilen ancak tabelasında Elazığ Stadyumu olan yeni stadyum, uzun süre tartışmalara konu olurken isim tartışmaları bugün itibariyle son buldu. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerince tabela Elazığ Atatürk Stadyumu olarak değiştirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlik Elazığ Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title